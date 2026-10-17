Dove vedere Mantova-Palermo in tv? Dazn o Sky, orario

A voi il big match della settima giornata del campionato di Serie B . Al "Martelli" va in scena la sfida tra la seconda contro la prima. In palio la vetta. Il Mantova di Modesto, reduce dal successo contro il Catanzaro, ospita il Palermo di Inzaghi, che nelle prime sei giornate ha collezionato cinque vittorie e un pareggio.

Mantova-Palermo, l'orario

Fischio d'inizio previsto per oggi, sabato 17 ottobre, alle ore 17:15 allo stadio "Martelli" di Mantova. Toccherà al Sig. Zufferli della sezione di Udine dirigere l'incontro.

Dove vedere Mantova-Palermo in diretta tv

Mantova-Palermo sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Prime Video, sul canale LaB Channel. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Mantova-Palermo, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Prime Video. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.