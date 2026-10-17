Dove vedere Pisa-Cremonese in tv? Dazn o Sky, orario

Il sabato della settima giornata del campionato di Serie B si chiude alla Cetilar Arena . In casa, il Pisa di Paolo Bianco vuole dare continuità al successo per 3-0 ottenuto contro il Vicenza e avvicinare le prime posizioni in classifica. Contro, ci sarà un'altra squadra retrocessa dalla scorsa Serie A, la Cremonse , che da quando Pecchia ha preso il posto di Giampaolo ha collezionato una vittoria e tre pareggi.

Pisa-Cremonese, l'orario

Fischio d'inizio previsto per oggi, sabato 17 ottobre, alle ore 19:30 alla Cetilar Arena di Mantova. Toccherà al Sig. Di Loreto della sezione di Terni dirigere l'incontro.

Dove vedere Pisa-Cremonese in diretta tv

Pisa-Cremonese sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Prime Video, sul canale LaB Channel. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Pisa-Cremonese, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Prime Video. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.