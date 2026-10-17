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Dove vedere Pisa-Cremonese in tv? Dazn o Sky, orario

Alla Cetilar Arena va in scena una sfida di spessore nella settima giornata di Serie B: le probabili formazioni di Bianco e Pecchia
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Pubblicato il 17.10.2026, 11:40

Serie BPisacremonese

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Il sabato della settima giornata del campionato di Serie B si chiude alla Cetilar Arena. In casa, il Pisa di Paolo Bianco vuole dare continuità al successo per 3-0 ottenuto contro il Vicenza e avvicinare le prime posizioni in classifica. Contro, ci sarà un'altra squadra retrocessa dalla scorsa Serie A, la Cremonse, che da quando Pecchia ha preso il posto di Giampaolo ha collezionato una vittoria e tre pareggi.

Pisa-Cremonese, l'orario

Fischio d'inizio previsto per oggi, sabato 17 ottobre, alle ore 19:30 alla Cetilar Arena di Mantova. Toccherà al Sig. Di Loreto della sezione di Terni dirigere l'incontro.

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Dove vedere Pisa-Cremonese in diretta tv

Pisa-Cremonese sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Prime Video, sul canale LaB Channel. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Pisa-Cremonese, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Prime Video. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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