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sabato 17 ottobre 2026

Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium

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17:15

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Mantova-Palermo diretta Serie B: segui la partita tra Modesto e Inzaghi LIVE

Allo stadio Martelli il big match valido per la settima giornata di campionato: aggiornamenti in tempo reale
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1 min

Pubblicato il 17.10.2026, 16:15

Serie BmantovaPalermo

Mantova-Palermo, big match allo stadio Martelli. I biancorossi di Modesto, secondi in classifica, sfidano i rosanero di Filippo Inzaghi, primi con due punti di vantaggio. Entrambe le squadre sono imbattute. Il Mantova è reduce dalla vittoria in trasferta al Ceravolo contro il Catanzaro (3-1), il Palermo dal successo esterno a Empoli (4-2). Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.

16:15

Mantova-Palermo, alle 17:15 il calcio d'inizio

Un'ora al calcio d'inizio del big match Palermo-Mantova. Dalle 17:15 il calcio d'inizio della sfida tra i biancorossi di Modesto e i rosanero di Filippo Inzaghi.

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