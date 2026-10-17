Serie B
sabato 17 ottobre 2026
Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium
17:15
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sabato 17 ottobre 2026
Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium
Mantova-Palermo diretta Serie B: segui la partita tra Modesto e Inzaghi LIVE
Mantova-Palermo, big match allo stadio Martelli. I biancorossi di Modesto, secondi in classifica, sfidano i rosanero di Filippo Inzaghi, primi con due punti di vantaggio. Entrambe le squadre sono imbattute. Il Mantova è reduce dalla vittoria in trasferta al Ceravolo contro il Catanzaro (3-1), il Palermo dal successo esterno a Empoli (4-2). Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.
16:15
Mantova-Palermo, alle 17:15 il calcio d'inizio
Un'ora al calcio d'inizio del big match Palermo-Mantova. Dalle 17:15 il calcio d'inizio della sfida tra i biancorossi di Modesto e i rosanero di Filippo Inzaghi.
Stadio Martelli - Mantova
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