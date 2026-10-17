Beffa Benevento: il Vicenza recupera nel finale. Pari dell'Ascoli contro l'Empoli

Dopo l'anticipo di venerdì con il pari per 2-2 tra Verona e Catanzaro, prosegue la settima giornata di Serie B. Sfuma la quarta vittoria consecutiva per il Benevento. Il Vicenza rimonta nel finale: 2-2 al Vigorito. Siatounis e Kouan nel giro di cinque minuti indirizzano la sfida verso la squadra di Floro Flores. Corazza al 68' riapre la partita e Caferri a tre minuti dal 90' porta i suoi sul pareggio. Al Del Duca succede tutto nel primo tempo nella sfida tra Ascoli ed Empoli. Ceesay al 14' sblocca la sfida e Rizzo poco più di dieci minuti dopo trova la rete del definitivo 1-1.