Beffa Benevento: il Vicenza recupera nel finale. Pari dell'Ascoli contro l'Empoli
Dopo l'anticipo di venerdì con il pari per 2-2 tra Verona e Catanzaro, prosegue la settima giornata di Serie B. Sfuma la quarta vittoria consecutiva per il Benevento. Il Vicenza rimonta nel finale: 2-2 al Vigorito. Siatounis e Kouan nel giro di cinque minuti indirizzano la sfida verso la squadra di Floro Flores. Corazza al 68' riapre la partita e Caferri a tre minuti dal 90' porta i suoi sul pareggio. Al Del Duca succede tutto nel primo tempo nella sfida tra Ascoli ed Empoli. Ceesay al 14' sblocca la sfida e Rizzo poco più di dieci minuti dopo trova la rete del definitivo 1-1.
Al Modena non basta Belotti contro la Carrarese. L'Entella espugna Padova
La striscia del Modena si interrompe dopo due vittoria consecutive. Stavolta Belotti non basta alla squadra di Galloppa. La Carrarese sblocca la sfida dopo meno di un minuto con la rete di Abiuso. Rubino nella rirpresa firma il raddoppio dei toscani. Al 76' ancora il Gallo trova il gol, ma non riesce a far ripartire la rimonta del Modena. Grande colpo della Virtus Entella che in rimonta espugna Padova. Dopo l'autogol iniziale di Di Mario, nella ripresa crescono iliguri: prima arriva il pareggio di Annoni, poi all'84' Guiu segna il gol del 2-1 finale. Il sabato di Serie B proseguirà alle 17:15 con la partita tra Mantova e Palermo. Mentre alle 19:30 scenderanno in campo le due neoretrocesse Pisa e Cremonese.
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