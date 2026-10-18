Dove vedere Juve Stabia-Sudtirol in tv? Dazn o Sky, orario

Juve Stabia-Sudtirol apre la domenica della settima giornata del campionato di Serie B . La Juve Stabia di De Giorgio cerca la svolta: a fronte dei sei punti conquistati sul campo, i gialloblù ne contano due in classifica per la penalizzazione, e arrivano da tre pareggi consecutivi, con Di Nardo a segno per la terza gara di fila. In Campania arriva il Südtirol. Gli uomini di Possanzini sono ancora imbattuti e si presentano con dodici punti, nove reti segnate e soltanto tre subite.

Juve Stabia-Südtirol, l’orario

Fischio d’inizio previsto per oggi, domenica 18 ottobre, alle ore 15:00 allo stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia. Toccherà al Sig. Rapuano della sezione di Rimini dirigere l’incontro.

Dove vedere Juve Stabia-Südtirol in diretta tv

Juve Stabia-Südtirol sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Prime Video, sul canale LaB Channel. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Juve Stabia-Südtirol, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Prime Video. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.