Dove vedere Cesena-Avellino in tv? Sky o Dazn, orario
Prosegue la settima giornata del campionato di Serie B. Il Cesena di Diamanti, davanti ai propri tifosi, vuole ritrovare la vittoria: i romagnoli hanno 7 punti, con 7 gol segnati e 8 subiti. Contro, però, arriva l’Avellino. Gli uomini di Nesta sono all’ottavo posto in classifica con 10 punti e vogliono consolidare la propria posizione in zona playoff.
Cesena-Avellino, l’orario
Fischio d’inizio previsto per oggi, domenica 18 ottobre, alle ore 17:15 all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena. Toccherà al Sig. Perenzoni della sezione di Rovereto dirigere l’incontro.
Dove vedere Cesena-Avellino in diretta tv
Cesena-Avellino sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Prime Video, sul canale LaB Channel. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Cesena-Avellino, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN e Prime Video. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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