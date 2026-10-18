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Dove vedere Sampdoria-Arezzo in tv? Sky o Dazn

Corradi alla ricerca della svolta con i blucerchiati: tuttele info sul match della settima giornata del campionato di Serie B
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Pubblicato il 18.10.2026, 11:49

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Prosegue la settima giornata del campionato di Serie B. La Sampdoria di Corradi deve necessariamente dare una svolta a questa stagione: i blucerchiati sono terzultimi, con 4 punti, e dovranno fare a meno anche dell’infortunato Insigne. A Marassi arriva l’Arezzo: gli uomini di Bucchi sono a quota 7, appena fuori la zona playout, ma lontano da casa hanno un rendimento importante, con due vittorie in tre trasferte.

Sampdoria-Arezzo, l’orario

Fischio d’inizio previsto per oggi, domenica 18 ottobre, alle ore 19:30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Sarà Colombo della sezione di Como dirigere l’incontro.

 

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Dove vedere Sampdoria-Arezzo in diretta tv

Sampdoria-Arezzo sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Prime Video, sul canale LaB Channel. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Sampdoria-Arezzo, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Prime Video. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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