Dove vedere Sampdoria-Arezzo in tv? Sky o Dazn
Prosegue la settima giornata del campionato di Serie B. La Sampdoria di Corradi deve necessariamente dare una svolta a questa stagione: i blucerchiati sono terzultimi, con 4 punti, e dovranno fare a meno anche dell’infortunato Insigne. A Marassi arriva l’Arezzo: gli uomini di Bucchi sono a quota 7, appena fuori la zona playout, ma lontano da casa hanno un rendimento importante, con due vittorie in tre trasferte.
Sampdoria-Arezzo, l’orario
Fischio d’inizio previsto per oggi, domenica 18 ottobre, alle ore 19:30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Sarà Colombo della sezione di Como dirigere l’incontro.
Dove vedere Sampdoria-Arezzo in diretta tv
Sampdoria-Arezzo sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Prime Video, sul canale LaB Channel. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Sampdoria-Arezzo, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN e Prime Video. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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