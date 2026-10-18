Juve Stabia travolgente, prima sconfitta per il Südtirol: decidono Sibilli, Di Nardo e Sandrucci

Juve Stabia-Südtirol tra ex e assenze

Assenze su entrambi i fronti. La Juve Stabia, reduce dal pari a Chiavari contro la Virtus Entella, deve fare a meno degli infortunati Vismara, Scuderi e Pietrangeli. De Giorgio schiera Vukovic in porta e Artioli in cabina di regia. Il Südtirol non può contare su El Khaouakibi, Pyyhtia, Varnier, Zeroli e Bjarkason. Possanzini conferma l'undici di partenza opposto in occasione del pari casalingo, a reti inviolate, contro l’Ascoli. Partita dal sapore speciale sei giocatori i sei ex di turno tra le file del Südtirol: Giorgini, Stabile, Okoro e Burnete oltre agli infortunati Varnier e Zeroli. Senza dimenticare il ds della squadra altoatesina, Matteo Lovisa, protagonista in tre stagioni in gialloblù (una promozione in Serie B, due semifinali playoff nel torneo cadetto).

Sibilli è ispirato, sblocca la partita e manda la Juve Stabia al riposo in vantaggio

Pronti, via e i ritmi sono subito elevati: Vasco Lopes va al tiro ma non trova lo specchio della porta, replica Sibilli con una conclusione neutralizzata da Plizzarri. E proprio Sibilli è in stato di grazia: innesca Maggioni, che batte verso la porta di Plizzari centrando l'esterno della rete. Spinge la Juve Stabia: punizione di Maistro, respinta da Plizzari, che poi salva su Sibilli. Ancora Maistro non inquadra lo specchio della porta mancando di sfruttare un errore in fase di costruzione degli ospiti. Ma al 43' le vespe sbloccano il risultato: schema sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Maistro mette in mezzo una palla bassa, velo di Kumi e destro di prima intenzione di Sibilli, che non lascia scampo a Plizzari. Juve Stabia al riposo in vantaggio.

Espulso Vasco Lopes, Di Nardo e Sandrucci chiudono i giochi: Juve Stabia-Südtirol 3-0

Meglio la Juve Stabia anche nella ripresa. Artioli imbecca Maistro, ma Plizzari tiene a galla il Südtirol. Lo stesso Artioli maledice poco dopo il palo, che gli nega la gioia di un'esultanza che resta strozzata in gola. Lo imita Maistro, azionato da Di Nardo: il suo tiro piazzato si stampa sul legno. Sotto di un gol, il Südtirol va sotto pure di un uomo: al 59' espulso Vasco Lopes per un fallo di reazione su Bettella. Rapuano non ha dubbi: rosso diretto. Allontanato dal campo anche un componente della panchina di Possanzini. La Juve Stabia spinge per chiudere i conti: Di Nardo fa vibrare la traversa con un tiro al volo. Al 73', però, la sfortuna si fa da parte per la Juve Stabia: punizione dalla trequarti di Sandrucci, sponda di Bellich e zampata vincente di Di Nardo. Quarto gol di fila, quinto in sei presenze per l'attaccante. La reazione del Südtirol è affidata a Mixtur: tiro alto. Di Nardo sfiora la doppietta su rifinitura di Battistella. Il tris arriva grazie a Sandrucci su assist di Douglas. Primo gol in Serie B per il diciannovenne esterno d'attacco. Ultima chance sui piedi di Candellone, ma il risultato non cambia più. Vince la Juve Stabia, 3-0.