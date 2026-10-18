L'Avellino indenne a Cesena, la Sampdoria cade ancora: colpo dell'Arezzo al Ferraris

Si completa la settima giornata di Serie B. Dopo la netta vittoria casalinga contro la Sampdoria (4-1), secondo risultato utile consecutivo per l'Avellino di Nesta, che pareggia 1-1 Cesena. Al vantaggio dei bianconeri di Diamanti, firmato con un destro piazzato di Fiori (51'), rispondono i biancoverdi con un super gol di Izzo: cross di Moruzzi, stop e tiro di sinistro all'incrocio dei pali. Al 91' colpaccio sfiorato dai campani con un palo colpito da Missori. Nel primo tempo determinanti, per gli ospiti, i salvataggi sulla linea dello stesso Izzo su Shpendi e di Venturi e Moruzzi al termine di un flipper in area di rigore. L'Avellino aggancia il Benevento, al settimo posto (quota 11 punti) e si conferma in zona playoff. Il Cesena sale a 8 punti tornando a muovere la classifica a margine dello stop al Vigorito (2-0) nel turno precedente.