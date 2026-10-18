L'Avellino indenne a Cesena, la Sampdoria cade ancora: colpo dell'Arezzo al Ferraris
Si completa la settima giornata di Serie B. Dopo la netta vittoria casalinga contro la Sampdoria (4-1), secondo risultato utile consecutivo per l'Avellino di Nesta, che pareggia 1-1 Cesena. Al vantaggio dei bianconeri di Diamanti, firmato con un destro piazzato di Fiori (51'), rispondono i biancoverdi con un super gol di Izzo: cross di Moruzzi, stop e tiro di sinistro all'incrocio dei pali. Al 91' colpaccio sfiorato dai campani con un palo colpito da Missori. Nel primo tempo determinanti, per gli ospiti, i salvataggi sulla linea dello stesso Izzo su Shpendi e di Venturi e Moruzzi al termine di un flipper in area di rigore. L'Avellino aggancia il Benevento, al settimo posto (quota 11 punti) e si conferma in zona playoff. Il Cesena sale a 8 punti tornando a muovere la classifica a margine dello stop al Vigorito (2-0) nel turno precedente.
Samp, un altro passo falso: l'Arezzo passa al Ferraris
Seconda sconfitta di fila e quinto ko in sette partite per la Sampdoria, che al Ferraris perde 2-1 contro l'Arezzo. Al 9' Henderson illude la Doria sfruttando un inserimento su tiro di Verschaeren. Al 15' arriva l'1-1 griffato Arena con complicità di Vindahl, che non trattiene il suo tiro centrale. Si va al riposo sull'1-1. Al 60' il sigillo decisivo di Chierico con un gran destro al volo sugli sviluppi di un calcio d'angolo.
Tris Juve Stabia, prima sconfitta per il Südtirol
Seconda vittoria stagionale e prima casalinga in campionato per la Juve Stabia, che al Menti batte 3-0 il Südtirol. Esulta De Giorgio, perde l'imbattibilità Possanzini cedendo al Palermo capolista lo scettro di unica squadra ancora senza sconfitte. Decidono i gol di Sibilli al 43', Di Nardo al 73' e Sandrucci all'84'.
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