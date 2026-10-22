La Sampdoria prova a ripartire con D'Angelo

La Sampdoria scioglie il nodo del nuovo allenatore e, dopo qualche giorno di profonda riflessione, sceglie il sostituto di Bernardo Corradi, esonerato lo scorso lunedì, dopo aver racimolato appena quattro punti nelle prime sette giornate di campionato. Sarà l'esperto Luca D'Angelo ad ereditare la panchina dei blucerchiati, fanalino di coda della classifica di Serie B .

Pisa e Spezia il biglietto da visita di D'Angelo

Partito dalla classica gavetta, D'Angelo si è messo in mostra nel quinquennio sulla panchina con il Pisa e nella sua esperienza con lo Spezia. Un percorso che fa pensare a Genova come un naturale approdo. Sia con i toscani, che con i liguri, il suo limite è stato la finale play-off per la promozione in Serie A, persa in due occasioni e sempre contro Stroppa, prima contro il Monza, poi contro la Cremonese. Dal punto di vista tattico, si è fino ad oggi dimostrato come tecnico abbastanza duttile, con il merito di aver creduto in Pio Esposito, ma che si trova a suo agio con il 3-5-2, come con il 4-3-1-2.