Dove vedere Empoli-Vicenza in tv? Dazn o Prime Video, orario

Empoli-Vicenza, l'orario

Fischio d'inizio previsto per le ore 20:30 di oggi, venerdì 23 ottobre, allo stadio "Carlo Castellani", teatro del confronto tra l'Empoli di Matteo Andreoletti e il Vicenza di Fabio Gallo. Arbitrerà l'incontro il sig. Claudio Giuseppe Allegretta di ﻿Molfetta.

Dove vedere Empoli-Vicenza in diretta tv

Empoli-Vicenza sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Prime Video, sul canale LaB Channel. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Empoli-Vicenza, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Prime Video. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.