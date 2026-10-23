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Dove vedere Empoli-Vicenza in tv? Dazn o Prime Video, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sull'anticipo dell'ottava giornata di Serie B: le probabili scelte di Andreoletti e Gallo
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Pubblicato il 23.10.2026, 10:43

Serie BEmpoliVicenza

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Il Vicenza di Fabio Gallo, dopo il pari di Benevento, fa visita al nuovo Empoli di Matteo Andreoletti, reduce dal pareggio sul campo dell'Ascoli. 7 punti all'attivo per i toscani, chiamati ad allontanare la zona calda della classifica. A quota 6, invece, il Lane, neopromosso in cadetteria e alle prese con alcune difficoltà nelle ultime settimane.

Empoli-Vicenza, l'orario

Fischio d'inizio previsto per le ore 20:30 di oggi, venerdì 23 ottobre, allo stadio "Carlo Castellani", teatro del confronto tra l'Empoli di Matteo Andreoletti e il Vicenza di Fabio Gallo. Arbitrerà l'incontro il sig. Claudio Giuseppe Allegretta di ﻿Molfetta.

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Dove vedere Empoli-Vicenza in diretta tv

Empoli-Vicenza sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Prime Video, sul canale LaB Channel. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Empoli-Vicenza, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Prime Video. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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