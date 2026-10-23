Colpaccio del Vicenza a Empoli: Rauti e Pellizzari firmano il primo successo in trasferta
L'ottava giornata del campionato di Serie B si è aperta con l'anticipo tra Empoli e Vicenza. Una sfida che ha regalato emozioni, equilibrio e spettacolo e che si è chiusa con il punteggio di 1-0 a favore degli ospiti, al primo successo in trasferta della stagione. Terzo ko casalingo consecutivo invece per i toscani, dopo quelli con Arezzo e Palermo.
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Decide il tap-in di Rauti
La sfida del Castellani si decide al quarto d'ora, quando Rauti chiude con un tap-in l'azione ben orchestrata dalla squadra di Gallo, con il lancio di Corazza e la sponda di Papetti per l'attaccante biancorosso, al suo secondo gol stagionale. Berici che di lì in poi si rifugiano per lunghi tratti nel possesso palla, toscani che cercano allora di sfruttare ogni occasione e che in apertura di ripresa, nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione di Curto, ci riescono anche con Cauz, la cui rete viene però annullata per fuorigioco di Shpendi. Resterà l'unica vera grande occasione per i padroni di casa, che nel finale incassano anche il raddoppio vicentino, firmato in contropiede da Pellizzari.
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