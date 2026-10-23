© LAPRESSE

Colpaccio del Vicenza a Empoli: Rauti e Pellizzari firmano il primo successo in trasferta

Nell'anticipo dell'8 giornata del campionato cadetto gli uomini di Gallo sbancano il Castellani: terzo ko interno consecutivo per i toscani di Andreoletti
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google

2 min

Pubblicato il 23.10.2026, 22:21

Serie BEmpoliVicenzaEmpoli-Vicenza

L'ottava giornata del campionato di Serie B si è aperta con l'anticipo tra Empoli e Vicenza. Una sfida che ha regalato emozioni, equilibrio e spettacolo e che si è chiusa con il punteggio di 1-0 a favore degli ospiti, al primo successo in trasferta della stagione. Terzo ko casalingo consecutivo invece per i toscani, dopo quelli con Arezzo e Palermo.

Empoli-Vicenza 0-2: cronaca, tabellino e statistiche

Decide il tap-in di Rauti

La sfida del Castellani si decide al quarto d'ora, quando Rauti chiude con un tap-in l'azione ben orchestrata dalla squadra di Gallo, con il lancio di Corazza e la sponda di Papetti per l'attaccante biancorosso, al suo secondo gol stagionale. Berici che di lì in poi si rifugiano per lunghi tratti nel possesso palla, toscani che cercano allora di sfruttare ogni occasione e che in apertura di ripresa, nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione di Curto, ci riescono anche con Cauz, la cui rete viene però annullata per fuorigioco di Shpendi. Resterà l'unica vera grande occasione per i padroni di casa, che nel finale incassano anche il raddoppio vicentino, firmato in contropiede da Pellizzari.

Serie B, la classifica

Tutte le news
Serie B

Da non perdere

Nesta: "Oggi due punti persi, magari domani uno guadagnato..."

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS