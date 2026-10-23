Colpaccio del Vicenza a Empoli: Rauti e Pellizzari firmano il primo successo in trasferta

L'ottava giornata del campionato di Serie B si è aperta con l'anticipo tra Empoli e Vicenza. Una sfida che ha regalato emozioni, equilibrio e spettacolo e che si è chiusa con il punteggio di 1-0 a favore degli ospiti, al primo successo in trasferta della stagione. Terzo ko casalingo consecutivo invece per i toscani, dopo quelli con Arezzo e Palermo.