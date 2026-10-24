Avellino, Nesta: "Affetto dai tifosi? Vengo da Roma: se metti un piede in strada inizia il circo"

Dove vedere Avellino-Padova in tv? Dazn o Prime Video, orario 

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida allo stadio Partenio-Lombardi, valida per l'ottava giornata di Serie B: le probabili scelte di Nesta e Calabro
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Pubblicato il 24.10.2026, 11:31

Serie BavellinoPadova

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Avellino-Padova, palla al centro per la gara valida per l'ottava giornata di Serie B. I biancoverdi di Nesta vanno a caccia del terzo risultato utile consecutivo dopo la vittoria interna sulla Sampdoria (4-1) e il pareggio a Cesena (1-1). I biancoscudati di Calabro devono invertire la tendenza a margine di tre stop consecutivi (2-1 a Palermo, 2-0 e 2-1 in casa rispettivamente contro Carrarese e Virtus Entella).

Avellino-Padova, l'orario

Avellino-Padova è in programma oggi, sabato 24 ottobre, alle ore 15, allo stadio Parenio-Lombardi di Avellino. Direzione di gara affidata a Ferrieri Caputi della sezione AIA di Livorno, coadiuvata dagli assistenti di linea Politi e Belsanti. Quarto uomo Guida. Al VAR Gariglio. AVAR Dionisi.

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Dove vedere Avellino-Padova in diretta tv

Avellino-Padova sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Prime Video, sul canale LaB Channel. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Avellino-Padova, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Prime Video. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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