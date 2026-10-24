Dove vedere Avellino-Padova in tv? Dazn o Prime Video, orario
Avellino-Padova, palla al centro per la gara valida per l'ottava giornata di Serie B. I biancoverdi di Nesta vanno a caccia del terzo risultato utile consecutivo dopo la vittoria interna sulla Sampdoria (4-1) e il pareggio a Cesena (1-1). I biancoscudati di Calabro devono invertire la tendenza a margine di tre stop consecutivi (2-1 a Palermo, 2-0 e 2-1 in casa rispettivamente contro Carrarese e Virtus Entella).
Avellino-Padova, l'orario
Avellino-Padova è in programma oggi, sabato 24 ottobre, alle ore 15, allo stadio Parenio-Lombardi di Avellino. Direzione di gara affidata a Ferrieri Caputi della sezione AIA di Livorno, coadiuvata dagli assistenti di linea Politi e Belsanti. Quarto uomo Guida. Al VAR Gariglio. AVAR Dionisi.
Dove vedere Avellino-Padova in diretta tv
Avellino-Padova sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Prime Video, sul canale LaB Channel. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Avellino-Padova, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN e Prime Video. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS