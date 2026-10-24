Dove vedere Avellino-Padova in tv? Dazn o Prime Video, orario 

Avellino-Padova , palla al centro per la gara valida per l' ottava giornata di Serie B . I biancoverdi di Nesta vanno a caccia del terzo risultato utile consecutivo dopo la vittoria interna sulla Sampdoria (4-1) e il pareggio a Cesena (1-1) . I biancoscudati di Calabro devono invertire la tendenza a margine di tre stop consecutivi (2-1 a Palermo, 2-0 e 2-1 in casa rispettivamente contro Carrarese e Virtus Entella ).

Avellino-Padova, l'orario

Avellino-Padova è in programma oggi, sabato 24 ottobre, alle ore 15, allo stadio Parenio-Lombardi di Avellino. Direzione di gara affidata a Ferrieri Caputi della sezione AIA di Livorno, coadiuvata dagli assistenti di linea Politi e Belsanti. Quarto uomo Guida. Al VAR Gariglio. AVAR Dionisi.

Dove vedere Avellino-Padova in diretta tv

Avellino-Padova sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Prime Video, sul canale LaB Channel. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Avellino-Padova, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Prime Video. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.