Dove vedere Cremonese-Juve Stabia in tv? Dazn o Prime Video, orario 

Cremonese-Juve Stabia, l'orario

Cremonese-Juve Stabia è in programma oggi, sabato 24 ottobre, alle ore 15, allo stadio Zini di Cremona. Direzione di gara affidata Mucera della sezione AIA di Palermo, coadiuvato dagli assistenti di linea Cavallina e El Filali. Quarto uomo Rapuano. Al VAR Giua. AVAR Massimi.

Dove vedere Cremonese-Juve Stabia in diretta tv

Cremonese-Juve Stabia sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Prime Video, sul canale LaB Channel. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Cremonese-Juve Stabia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Prime Video. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.