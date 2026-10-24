Dove vedere Cremonese-Juve Stabia in tv? Dazn o Prime Video, orario
Cremonese e Juve Stabia di fronte nell'ottava giornata di Serie B. I grigiorossi di Pecchia sono reduci dalla sconfitta per 3-1 a Pisa e non vincono da quattro partite. I gialloblù di De Giorgio hanno, invece, travolto 3-0 il Südtirol al Menti nell'ultimo turno. In palio punti pesanti per allontanarsi dalla zona calda della classifica.
Cremonese-Juve Stabia, l'orario
Cremonese-Juve Stabia è in programma oggi, sabato 24 ottobre, alle ore 15, allo stadio Zini di Cremona. Direzione di gara affidata Mucera della sezione AIA di Palermo, coadiuvato dagli assistenti di linea Cavallina e El Filali. Quarto uomo Rapuano. Al VAR Giua. AVAR Massimi.
Dove vedere Cremonese-Juve Stabia in diretta tv
Cremonese-Juve Stabia sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Prime Video, sul canale LaB Channel. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Cremonese-Juve Stabia, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN e Prime Video. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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