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Dove vedere Südtirol-Sampdoria in tv? Dazn o Prime Video, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida allo stadio Druso, valida per l'ottava giornata di Serie B: le probabili scelte di Possanzioni e D'Angelo
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Pubblicato il 24.10.2026, 12:11

Serie BsudtirolSampdoria

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Südtirol-Sampdoria, a voi. Al Druso scocca l'ora della sfida valida per l'ottava giornata di Serie B. Gli uomini di Possanzini puntano al pronto riscatto dopo la prima sconfitta stagionale in campionato (3-0 in trasferta contro la Juve Stabia). La Doria per uscire da una crisi da cinque sconfitte in sette partite ha deciso di cambiare in panchina a margine del ko interno con l'Arezzo (2-1) con l'esonero di Corradi e l'arrivo di D'Angelo, che proverà subito a muovere la classifica.

Südtirol-Sampdoria, l'orario

Südtirol-Sampdoria è in programma oggi, sabato 24 ottobre, alle ore 15, allo stadio Druso di Bolzano. Direzione di gara affidata Crezzini della sezione AIA di Siena, coadiuvato dagli assistenti di linea Pedone e Ricci. Quarto uomo Poli. Al VAR Camplone. AVAR Paterna.

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Dove vedere Südtirol-Sampdoria in diretta tv

Südtirol-Sampdoria sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Prime Video, sul canale LaB Channel. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Südtirol-Sampdoria, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Prime Video. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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