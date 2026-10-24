Dove vedere Südtirol-Sampdoria in tv? Dazn o Prime Video, orario
Südtirol-Sampdoria, a voi. Al Druso scocca l'ora della sfida valida per l'ottava giornata di Serie B. Gli uomini di Possanzini puntano al pronto riscatto dopo la prima sconfitta stagionale in campionato (3-0 in trasferta contro la Juve Stabia). La Doria per uscire da una crisi da cinque sconfitte in sette partite ha deciso di cambiare in panchina a margine del ko interno con l'Arezzo (2-1) con l'esonero di Corradi e l'arrivo di D'Angelo, che proverà subito a muovere la classifica.
Südtirol-Sampdoria, l'orario
Südtirol-Sampdoria è in programma oggi, sabato 24 ottobre, alle ore 15, allo stadio Druso di Bolzano. Direzione di gara affidata Crezzini della sezione AIA di Siena, coadiuvato dagli assistenti di linea Pedone e Ricci. Quarto uomo Poli. Al VAR Camplone. AVAR Paterna.
Dove vedere Südtirol-Sampdoria in diretta tv
Südtirol-Sampdoria sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Prime Video, sul canale LaB Channel. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Südtirol-Sampdoria, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN e Prime Video. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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