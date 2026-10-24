Dove vedere Catanzaro-Ascoli in tv? Dazn o Prime Video, orario
Catanzaro e Ascoli si affrontano nell'ottava giornata di Serie B. I giallorossi di Gorgone ripartono dal 2-2 in trasferta contro il Verona per cercare lo slancio e i punti necessari per lasciare il fondo della classifica. I bianconeri di Tomei hanno messo alle spalle l'1-1 al Del Duca contro l'Empoli e non vogliono smettere di stupire allungando a quattro la propria striscia di risultati utili consecutivi.
Catanzaro-Ascoli, l'orario
Catanzaro-Ascoli è in programma oggi, sabato 24 ottobre, alle ore 17:15, allo stadio Ceravolo di Catanzaro. Direzione di gara affidata Calzavara della sezione AIA di Varese, coadiuvato dagli assistenti di linea Regattieri e Boato. Quarto uomo Vogliacco. Al VAR Prontera. AVAR Del Giovane.
Dove vedere Catanzaro-Ascoli in diretta tv
Catanzaro-Ascoli sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Prime Video, sul canale LaB Channel. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Catanzaro-Ascoli, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN e Prime Video. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS