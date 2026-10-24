Dove vedere Catanzaro-Ascoli in tv? Dazn o Prime Video, orario

Catanzaro-Ascoli, l'orario

Catanzaro-Ascoli è in programma oggi, sabato 24 ottobre, alle ore 17:15, allo stadio Ceravolo di Catanzaro. Direzione di gara affidata Calzavara della sezione AIA di Varese, coadiuvato dagli assistenti di linea Regattieri e Boato. Quarto uomo Vogliacco. Al VAR Prontera. AVAR Del Giovane.

Dove vedere Catanzaro-Ascoli in diretta tv

Catanzaro-Ascoli sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Prime Video, sul canale LaB Channel. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Catanzaro-Ascoli, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Prime Video. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.