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Dove vedere Catanzaro-Ascoli in tv? Dazn o Prime Video, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida allo stadio Ceravolo, valida per l'ottava giornata di Serie B: le probabili scelte di Gorgone e Tomei
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Pubblicato il 24.10.2026, 12:28

Serie BCatanzaroascoli

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Catanzaro e Ascoli si affrontano nell'ottava giornata di Serie B. I giallorossi di Gorgone ripartono dal 2-2 in trasferta contro il Verona per cercare lo slancio e i punti necessari per lasciare il fondo della classifica. I bianconeri di Tomei hanno messo alle spalle l'1-1 al Del Duca contro l'Empoli e non vogliono smettere di stupire allungando a quattro la propria striscia di risultati utili consecutivi.

Catanzaro-Ascoli, l'orario

Catanzaro-Ascoli è in programma oggi, sabato 24 ottobre, alle ore 17:15, allo stadio Ceravolo di Catanzaro. Direzione di gara affidata Calzavara della sezione AIA di Varese, coadiuvato dagli assistenti di linea Regattieri e Boato. Quarto uomo Vogliacco. Al VAR Prontera. AVAR Del Giovane.

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Dove vedere Catanzaro-Ascoli in diretta tv

Catanzaro-Ascoli sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Prime Video, sul canale LaB Channel. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Catanzaro-Ascoli, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Prime Video. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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