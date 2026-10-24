Dove vedere Arezzo-Benevento in tv? Dazn o Prime Video, orario
Arezzo-Benevento chiude il quadro dei match del sabato validi per l'ottava giornata di Serie B. I padroni di casa vogliono cavalcare l'onda dell'entusiasmo lasciata in eredità dalla vittoria al Ferraris contro la Sampdoria (2-1) per centrare il terzo risultato utile di fila. Rimontato dal 2-0 al 2-2 dal Vicenza al Vigorito, il Benevento vuole riprendere il discorso interrotto con i successi consecutivi per tornare a muovere con decisione la classifica come accade da quattro giornate.
Arezzo-Benevento, l'orario
Arezzo-Benevento è in programma oggi, sabato 24 ottobre, alle ore 19:30, allo stadio Città di Arezzo di Arezzo. Direzione di gara affidata Fournea udella sezione AIA di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti di linea Imperiale e Lauri. Quarto uomo Colelli. Al VAR Cosso. AVAR Rutella.
Dove vedere Arezzo-Benevento in diretta tv
Arezzo-Benevento sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Prime Video, sul canale LaB Channel. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Arezzo-Benevento, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN e Prime Video. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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