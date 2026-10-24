L'Avellino cade contro il Padova. D'Angelo beffato all'esordio con la Samp, il Modena si gode Belotti

Dopo la vittoria in trasferta del Vicenza contro l'Empoli, prosegue l'ottava giornata del campionato di Serie B. Il Padova interrompe la serie negativa e vince al Partenio-Lombardi contro l'Avellino grazie a un gol di Zuelli e a un super Sorrentino . Il vantaggio della squadra di Calabro arriva al 20': Capelli crossa sul secondo palo, Artistico rimette in mezzo e Zuelli di testa ha trovato la rete nonostante il tocco di Martinelli. Il Padova è andato vicino al raddoppio con una traversa di Fusi su calcio d’angolo, poi l’Avellino ha preso campo e ha trovato sulla sua strada Sorrentino, decisivo sul diagonale di Russo, su un cross di Missori destinato all’incrocio e su un sinistro di Moruzzi. L’Avellino ha schiacciato gli avversari nella ripresa: Fusi ha salvato sulla linea un colpo di testa di Palumbo, mentre Sorrentino ha negato il pari prima a Moruzzi , con una parata di mano da distanza ravvicinata, e poi a Favilli , con un riflesso su colpo di testa. La squadra di Nesta non è riuscita ad abbattere il muro difensivo vicentino e blocca la striscia di risultati utili consecutivi.

La Juve Stabia espugna Cremona, beffa Samp a Bolzano

Esordio beffardo per Luca D’Angelo sulla panchina della Sampdoria, che pareggia 1-1 contro il Sudtirol. Al 34' il gol che sblocca la partita: Begic serve Verschaeren, bravo a controllare e a piazzare il pallone sul palo opposto. A recupero quasi scaduto, viene assegnato un rigore per i bolzanini: Di Pardo colpisce con il braccio un colpo di testa di Schrott, penaly confermato anche dal var e Molina dal dischetto non sbaglia. Colpo esterno della Juve Stabia contro la Cremonese. 1-0 firmato da Bellich: al 24' il difensore si è girato al volo in area sul primo corner della partita, battuto da Maistro, e ha battuto Fulignati. La Cremonese ha reagito e ci è andata vicina più volte, soprattutto con Berti, che si è visto deviare in angolo un tiro a botta sicura. Nel finale del primo tempo è stato annullato un rigore inizialmente concesso in favore della Cremonese per una spinta di Bettella su Nasti, revocato dopo la revisione al VAR. Annullato anche il gol di Vandeputte a porta vuota per fuorigioco.

Belotti show: doppietta contro il Cesena. Il Mantova batte la Virtus Entella

Modena-Cesena senza storia, derby deciso già nel primo tempo. Al 5' Fiori è stato espulso dopo una revisione al monitor per un intervento su Folino, lasciando il Cesena in dieci per quasi tutta la gara. Il Modena ne ha approfittato con Belotti: al 19' il Gallo ha colpito di testa in area piccola sfruttando un’uscita incerta di Siano. Poco dopo la mezz'ora è ancora Belotti a raddoppiare segnando il quinto gol nelle ultime quattro partite. Tre minuti dopo è arrivato il tris, con un autogol di Frabotta in una mischia nata da una respinta corta di Siano. Nella ripresa Galloppa ha gestito la sfida e portato a casa i tre punti. Basta un gol di Gliozzi al Mantova per espugnare Chiavari. L’attaccante ha deciso la gara nel primo tempo, sfruttando una verticalizzazione di Del Lungo e un errore di Tiritiello per presentarsi davanti al portiere e segnare. Dopo la sconfitta contro il Palermo, il Mantova torna alla vittoria e si riporta al secondo posto in classifica.

Serie B, le altre partite

L'ottava giornata di Serie B proseguirà con la partita delle 17:15 tra Catanzaro e Ascoli. Mentre alle 19:30 scenderanno in campo Arezzo e Benevento per chiudere il sabato di Serie B. Domenica alle 15 spazio a Palermo-Carrarese, mentre alle 17:15 la sfida tra le due neoretrocesse, Verona-Pisa.