Dove vedere Palermo-Carrarese in tv? Dazn o Prime Video, orario

La Carrarese di Guido Pagliuca , reduce da due vittorie consecutive, fa visita al Palermo di Filippo Inzaghi , da solo in testa alla classifica di questa Serie B , giunta all' ottava giornata della regular season . Lo scorso weekend ha già aperto una prima mini-fuga dei siciliani, ma guai ad abbassare la guardia contro una formazione rognosa come quella apuana. Alla Favorita è atteso, come di consueto, il pubblico delle grandi occasioni.

Palermo-Carrarese, l'orario

Si scende in campo alle ore 15 di oggi, domenica 25 ottobre, allo stadio "Renzo Barbera" di Palermo, pronto ad ospitare il match tra i rosanero e la Carrarese di Guido Pagliuca. Dirigerà l'incontro il sig. Mattia Drigo della sezione Aia di Portogruaro.

Dove vedere Palermo-Carrarese in diretta tv

Palermo-Carrarese sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Prime Video, sul canale LaB Channel. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Palermo-Carrarese, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Prime Video. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.