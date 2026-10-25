Inarrestabile Palermo, record su record della corazzata Inzaghi

Dove vedere Palermo-Carrarese in tv? Dazn o Prime Video, orario

La capolista della Serie B, guidata da Filippo Inzaghi, ospita la formazione allenata da Guido Pagliuca: le probabili formazioni e le info per seguire il match
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3 min

Pubblicato il 25.10.2026, 10:15

Serie BPalermoCarrarese

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La Carrarese di Guido Pagliuca, reduce da due vittorie consecutive, fa visita al Palermo di Filippo Inzaghi, da solo in testa alla classifica di questa Serie B, giunta all'ottava giornata della regular season. Lo scorso weekend ha già aperto una prima mini-fuga dei siciliani, ma guai ad abbassare la guardia contro una formazione rognosa come quella apuana. Alla Favorita è atteso, come di consueto, il pubblico delle grandi occasioni.

Palermo-Carrarese, l'orario

Si scende in campo alle ore 15 di oggi, domenica 25 ottobre, allo stadio "Renzo Barbera" di Palermo, pronto ad ospitare il match tra i rosanero e la Carrarese di Guido Pagliuca. Dirigerà l'incontro il sig. Mattia Drigo della sezione Aia di Portogruaro.

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Dove vedere Palermo-Carrarese in diretta tv

Palermo-Carrarese sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Prime Video, sul canale LaB Channel. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Palermo-Carrarese, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Prime Video. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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