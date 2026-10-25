Dove vedere Verona-Pisa in tv? Dazn o Prime Video, orario
In Serie B riflettori puntati sul confronto tra l'Hellas Verona di Marco Baroni e il Pisa di Paolo Bianco, due squadre pronte ad affrontarsi nella splendida cornice del "Bentegodi". Si gioca l'ottava giornata del campionato cadetto, con i gialloblù chiamati a risalire la china dopo un avvio di stagione non particolarmente positivo. Aspettative altissime anche in casa nerazzurra, dove è stata la settimana del cambio di proprietà e dell'addio della famiglia Corrado.
Verona-Pisa, l'orario
La sfida tra due big di questa Serie B è in programma oggi, domenica 25 ottobre, alle ore 17:15 allo stadio "Marcantonio Bentegodi" di Verona. Arbitrerà l'incontro il sig. Niccolò Turrini della sezione AIA di Firenze.
Dove vedere Verona-Pisa in diretta tv
Verona-Pisa sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Prime Video, sul canale LaB Channel. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Verona-Pisa, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN e Prime Video. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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