Palermo, continua la fuga in vetta: Carrarese superata 2-1

PALERMO - Finisce con il Barbera in festa dopo una vittoria sofferta, ma l'ennesima per il Palermo di Pippo Inzaghi , che piega 2-1 la Carrarese e resta sola in vetta alla classifica di Serie B , alzandosi sui pedali e cercando la fuga, a +5 sul Mantova secondo.

Palermo-Carrarese 2-1: cronaca, tabellino e statistiche

Vittoria sofferta, decide Vavassori

Non è stata una vittoria semplice per il Palermo, che pure, al cospetto di un'ostica Carrarese, era riuscito a sbloccare il risultato a metà del primo tempo con Johnsen. Una rete che aveva consentito ai rosanero di chiudere avanti all'intervallo e che però non è bastata a far vivere un pomeriggio tranquillo ai tifosi siciliani. Che vedono le streghe a quindici minuti dal termine, quando Rubino trova un pari tutto sommato meritato fin lì dagli ospiti. Incassato il pari, la squadra di Inzaghi ha il merito di scuotersi, tornando a spingere fino a trovare il gol del sorpasso con il solito Vavassori. Settima vittoria in otto partite per la squadra di inzaghi, che cerca la prima fuga stagionale al ritmo de "la capolista se ne va", intonato da un Barbera che già sogna il ritorno in Serie A.

Serie B, la classifica