Dove vedere Benevento-Catanzaro in tv? Dazn o Prime Video, orario
Sarà Benevento-Catanzaro ad aprire il primo turno infrasettimanale della Serie BKT 2026/27. Allo stadio "Ciro Vigorito", la squadra di Antonio Floro Flores va a caccia della quinta vittoria in sei partite, dopo aver battuto a domicilio l'Arezzo di Cristian Bucchi. Sponda calabrese, invece, è il giorno dell'esordio di Michele Mignani sulla panchina delle aquile. L'ex Bari, che ha ricomposto il tandem con il ds Ciro Polito, è chiamato a sostituire l'esonerato Gorgone e a risalire una classifica che vede attualmente i suoi all'ultimo posto con soli 4 punti all'attivo.
Benevento-Catanzaro, l'orario
Il match d'apertura della nona giornata di Serie B si disputerà oggi, martedì 27 ottobre, alle ore 19 allo stadio "Ciro Vigorito". L'arbitro dell'incontro sarà il sig. Alberto Poli della sezione Aia di Verona.
Dove vedere Benevento-Catanzaro in diretta tv
Benevento-Catanzaro sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Prime Video, sul canale LaB Channel. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Benevento-Catanzaro, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN e Prime Video. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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