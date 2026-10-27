Dove vedere Entella-Avellino in tv? Dazn o Prime Video, orario
Archiviato il ko interno con il Padova, l'Avellino di Alessandro Nesta fa visita alla Virtus Entella di Andrea Chiappella in occasione del primo turno infrasettimanale di questa Serie B, valido per la nona giornata della regular season 2026/27. Lupi a quota 11 in classifica, ma reduci dalla terza sconfitta in campionato. Liguri finora mai vittoriosi tra le mura amiche. L'obiettivo di Parodi e compagni è riscattare immediatamente il risultato maturato sabato scorso contro il Mantova (1-0 per i virgiliani a Chiavari).
Entella-Avellino, l'orario
Calcio d'inizio previsto per le ore 20 di oggi, martedì 27 ottobre, allo stadio comunale "Enrico Sannazzari" di Chiavari, pronto a fare da cornice al confronto tra l'Entella di Andrea Chiappella e l'Avellino di Alessandro Nesta. Direzione di gara affidata al sig. Simone Galipò della sezione di Firenze.
Dove vedere Entella-Avellino in diretta tv
Entella-Avellino sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Prime Video, sul canale LaB Channel. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Entella-Avellino, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN e Prime Video. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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