Il Catanzaro riacciuffa il Benevento in extremis: subito un punto per Mignani. Paura nel prepartita per Arditi

Serie B, nona giornata, primo turno infrasettimalale. Ad aprire la serata Benevento-Catanzaro 1-1: sblocca Salvemini al 55' su calcio di rigore, pareggia Buso al 92'. Debutto con un punto per Mignani sulla panchina dei giallorossi. Il match è iniziato in ritardo a causa di un malore accusato da Gabriel Arditi, attaccante dei calabresi, che ha perso conoscenza nel tunnel dopo essere scivolato, prima dell’ingresso in campo delle due formazioni. Immediati i soccorsi. Arditi si è ripreso e ora sta bene. Alle spalle momenti di grande apprensione, con tutti i tifosi presenti allo stadio Vigorito che sono rimasti in silenzio in attesa di notizie.