Bedin: "Serve il decreto crescita, ma ancor di più un decreto giovani"

Il Catanzaro riacciuffa il Benevento in extremis: subito un punto per Mignani. Paura nel prepartita per Arditi

Primo turno infrasettimanale in Serie B aperto dalla sfida al Vigorito tra i giallorossi campani e sanniti
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Pubblicato il 27.10.2026, 21:15

Serie B

Serie B, nona giornata, primo turno infrasettimalale. Ad aprire la serata Benevento-Catanzaro 1-1: sblocca Salvemini al 55' su calcio di rigore, pareggia Buso al 92'. Debutto con un punto per Mignani sulla panchina dei giallorossi. Il match è iniziato in ritardo a causa di un malore accusato da Gabriel Arditi, attaccante dei calabresi, che ha perso conoscenza nel tunnel dopo essere scivolato, prima dell’ingresso in campo delle due formazioni. Immediati i soccorsi. Arditi si è ripreso e ora sta bene. Alle spalle momenti di grande apprensione, con tutti i tifosi presenti allo stadio Vigorito che sono rimasti in silenzio in attesa di notizie.

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