Il Catanzaro riacciuffa il Benevento in extremis: subito un punto per Mignani. Paura nel prepartita per Arditi
Serie B, nona giornata, primo turno infrasettimalale. Ad aprire la serata Benevento-Catanzaro 1-1: sblocca Salvemini al 55' su calcio di rigore, pareggia Buso al 92'. Debutto con un punto per Mignani sulla panchina dei giallorossi. Il match è iniziato in ritardo a causa di un malore accusato da Gabriel Arditi, attaccante dei calabresi, che ha perso conoscenza nel tunnel dopo essere scivolato, prima dell’ingresso in campo delle due formazioni. Immediati i soccorsi. Arditi si è ripreso e ora sta bene. Alle spalle momenti di grande apprensione, con tutti i tifosi presenti allo stadio Vigorito che sono rimasti in silenzio in attesa di notizie.
Serie B, dalle 20 si giocano altre sei partite
Il martedì di Serie B prosegue con le gare in programma alle 20: Ascoli-Sampdoria, Cesena-Empoli, Vicenza-Modena, Mantova-Cremonese, Padova-Südtirol e Virtus Entella-Avellino.
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS