Dove vedere Pisa-Palermo in tv? Dazn o Prime Video, orario
Super sfida in Serie B. La capolista Palermo approda in casa del Pisa di Paolo Bianco, in occasione di uno dei tre posticipi di questo primo turno infrasettimanale della regular season 2026/27. Con una vittoria, i rosanero di Filippo Inzaghi (grande ex della partita) si porterebbero a +6 sulla seconda e a +7 sulla zona playoff, attualmente rappresentata dall'Ascoli dopo le gare di ieri. Per i toscani, invece, la ghiotta possibilità di agganciare il Mantova di Modesto, ko tra le mura amiche contro la Cremonese di Pecchia.
Pisa-Palermo, l'orario
Il big match della nona giornata di Serie B andrà in scena oggi, mercoledì 28 ottobre, alle ore 19 all'Arena Garibaldi - Romeo Anconetani di Pisa, dove il Palermo di Filippo Inzaghi proverà ancora ad allungare sulle dirette inseguitrici. Direzione di gara affidata al sig. Daniele Chiffi della sezione di Padova.
Dove vedere Pisa-Palermo in diretta tv
Pisa-Palermo sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Prime Video, sul canale LaB Channel. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Pisa-Palermo, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN e Prime Video. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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