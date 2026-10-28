Inarrestabile Palermo, record su record della corazzata Inzaghi

Pari pirotecnico tra Pisa e Palermo: ancora imbattuti i rosanero di Inzaghi

I siciliani restano saldi al primo posto della Serie B. Salgono a 15 punti, invece, gli uomini di Bianco
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2 min

Pubblicato il 28.10.2026, 21:08

Serie B

Spettacolare 3-3 tra Pisa e Palermo nel mercoledì della nona giornata di Serie B. I rosanero rimontano due reti di svantaggio prima di essere raggiunti nel finale. I toscani sbloccano il risultato al 26’ con Pittarello, bravo a sfruttare l’assist di Zanon, e raddoppiano al 40’ ancora con l’attaccante, che devia in rete un corner battuto da Marras.

Serie B, pari pirotecnico tra Pisa e Palermo: ancora imbattuta i rosanero di Inzaghi

Nella ripresa, però, la squadra di Inzaghi cambia marcia: al 53’ Johnsen accorcia le distanze, poi al 57’ Peda firma il 2-2 con una conclusione sotto l’incrocio su assist di Hernani. Il sorpasso si completa al 69’, quando Vavassori finalizza un’azione avviata da Pohjanpalo ed Estevez. Il Palermo sembra avere in mano la partita, ma all’80’ Marras, lasciato libero in area, raccoglie il passaggio di Rao e firma il definitivo 3-3, regalando al Pisa un punto dopo una ripresa ricca di emozioni. Ancora imbatutti, invece, i rosanero di Filippo Inzaghi che restano saldi in vetta alla classifica con 23 punti.

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In corso altre due partite

Si stanno giocando le ultime due partite di questa giornata: Carrarese-Arezzo e Juve Stabia-Verona.

 

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