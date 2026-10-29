Sampdoria-Virtus Entella, come vederla gratis su Dazn

Su DAZN arriva un altro derby in diretta gratuita : i riflettori della Serie BKT si accenderanno su Sampdoria-Virtus Entella , in programma allo stadio Luigi Ferraris, gara valida per la decima giornata di campionato . Blucerchiati e biancocelesti si affronteranno in un match carico orgoglio territoriale. La Sampdoria, reduce dal ko ad Ascoli (2-0) , cercheranno una vittoria davanti al proprio pubblico dopo un inizio difficoltoso in campionato (sei sconfitte, due pareggi e un solo successo), culiminato nell'avvicendamento in panchina tra Corradi e il subentrato D'Angelo , la Virtus Entella arriverà a Genova con l'obiettivo di centrare il secondo risultato utile di fila, a margine del pari beffa in extremis contro l'Avellino , in uno degli appuntamenti più sentiti della stagione. Anche i tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno facilmente seguire la partita in modalità gratuita : basterà andare su dazn.com/home e cliccare sulla partita .

Sampdoria-Virtus Entella, l'orario

Sampdoria-Virtus Entella è in programma sabato 31 ottobre, alle ore 19:30, allo stadio Ferraris di Genova. La designazione arbitrale non è stata ancora ufficializzata.

Dove vedere Sampdoria-Virtus Entella in diretta tv

Sampdoria-Virtus Entella sarà trasmessa in diretta tv gratis su DAZN tramite una registrazione (anch'essa gratuita) e procedendo al login. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Sampdoria-Virtus Entella, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.