Sampdoria-Virtus Entella, come vederla gratis su Dazn
Su DAZN arriva un altro derby in diretta gratuita: i riflettori della Serie BKT si accenderanno su Sampdoria-Virtus Entella, in programma allo stadio Luigi Ferraris, gara valida per la decima giornata di campionato. Blucerchiati e biancocelesti si affronteranno in un match carico orgoglio territoriale. La Sampdoria, reduce dal ko ad Ascoli (2-0), cercheranno una vittoria davanti al proprio pubblico dopo un inizio difficoltoso in campionato (sei sconfitte, due pareggi e un solo successo), culiminato nell'avvicendamento in panchina tra Corradi e il subentrato D'Angelo, la Virtus Entella arriverà a Genova con l'obiettivo di centrare il secondo risultato utile di fila, a margine del pari beffa in extremis contro l'Avellino, in uno degli appuntamenti più sentiti della stagione. Anche i tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno facilmente seguire la partita in modalità gratuita: basterà andare su dazn.com/home e cliccare sulla partita.
Sampdoria-Virtus Entella, l'orario
Sampdoria-Virtus Entella è in programma sabato 31 ottobre, alle ore 19:30, allo stadio Ferraris di Genova. La designazione arbitrale non è stata ancora ufficializzata.
Dove vedere Sampdoria-Virtus Entella in diretta tv
Sampdoria-Virtus Entella sarà trasmessa in diretta tv gratis su DAZN tramite una registrazione (anch'essa gratuita) e procedendo al login. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Sampdoria-Virtus Entella, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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