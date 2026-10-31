Dove vedere Cremonese-Benevento in tv? Dazn o Prime Video, orario
Al via la decima giornata della regular season 2026/27. La Cremonese di Pecchia, rigenerata dopo il successo nel turno infrasettimanale contro il Mantova, ospita il Benevento di Floro Flores, che è stata beffata con un gol incassato in extremis dal Catanzaro nell'ultimo turno. I campani vogliono continuare il proprio percorso in zona playoff.
Cremonese-Benevento, l'orario
Calcio d'inizio previsto per le ore 15:00 di oggi, sabato 31 ottobre, allo stadio "Zini" di Cremona, pronto a fare da cornice al confronto tra le squadre di Pecchia e Floro Flores. Direzione di gara affidata al sig. Marinelli della sezione di Tivoli.
Dove vedere Cremonese-Benevento in diretta tv
Cremonese-Benevento sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Prime Video, sul canale LaB Channel. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Cremonese-Benevento, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN e Prime Video. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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