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Dove vedere Catanzaro-Padova in tv? Dazn o Prime Video, orario

Mignani sfida Calabro in occasione della decima giornata di Serie B: le info per seguire il match e le probabili formazioni
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3 min

Pubblicato il 31.10.2026, 12:43

Serie BCatanzaroPadova

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Al via la decima giornata della regular season 2026/27. Dopo il pareggio ottenuto all'esordio contro il Benevento, Mignani guiderà il Catanzaro per la prima volta al Ceravolo. La squadra calabrese, attualmente all'ultimo posto con 5 punti (gli stessi della Sampdoria) ospita il Padova di Calabro, reduce da due successi consecutivi.

Catanzaro-Padova, l'orario

Calcio d'inizio previsto per le ore 17:15 di oggi, sabato 31 ottobre, allo stadio "Ceravolo" di Catanzaro, pronto a fare da cornice al confronto tra le squadre di Mignani e Calabro. Direzione di gara affidata al sig. Turrini della sezione di Firenze.

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Dove vedere Catanzaro-Padova in diretta tv

Catanzaro-Padova sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Prime Video, sul canale LaB Channel. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Catanzaro-Padova, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Prime Video. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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