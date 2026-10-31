Dove vedere Catanzaro-Padova in tv? Dazn o Prime Video, orario

Catanzaro-Padova, l'orario

Calcio d'inizio previsto per le ore 17:15 di oggi, sabato 31 ottobre, allo stadio "Ceravolo" di Catanzaro, pronto a fare da cornice al confronto tra le squadre di Mignani e Calabro. Direzione di gara affidata al sig. Turrini della sezione di Firenze.

Dove vedere Catanzaro-Padova in diretta tv

Catanzaro-Padova sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Prime Video, sul canale LaB Channel. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Catanzaro-Padova, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Prime Video. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.