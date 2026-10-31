Dove vedere Sampdoria-Entella in tv? Dazn o Prime Video, orario

Sampdoria-Entella, l'orario

Calcio d'inizio previsto per le ore 19:30 di oggi, sabato 31 ottobre, allo stadio "Ferraris" di Genova, pronto a fare da cornice al confronto tra le squadre di D'Angelo e Chiappella. Direzione di gara affidata al sig. Calzvara della sezione di Varese.

Dove vedere Sampdoria-Entella in diretta tv

Sampdoria-Entella sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Prime Video, sul canale LaB Channel. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Sampdoria-Entella, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Prime Video. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.