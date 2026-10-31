Benevento ko a Cremona. Belotti non basta al Modena contro il Mantova
Il primo pomeriggio della decima giornata di Serie B regala una vittoria pesante al Modena e una frenata al Benevento. I giallorossi di Floro Flores cadono 2-0 sul campo della Cremonese, mentre gli emiliani di Galloppa pareggiano contro il Mantova: non basta l’ennesima rete di Andrea Belotti. Al Druso, Sudtirol e Cesena pareggiano.
Berti e Nasti puniscono il Benevento, Belotti segna ancora
Pomeriggio amaro per il Benevento che cade 2-0 sul campo della Cremonese. Al 44' un errore difensivo dei campani consegna il pallone a Bonazzoli, che serve Berti, freddo nel battere Vannucchi con il piattone destro. Beffa per il Modena che si fa recuperare nel finale dal Mantova. Belotti, con la settima rete consecutiva nelle ultime sei partite, sblocca la sfida: al 52' i gialloblù ripartono in contropiede, Ambrosino allarga a destra per il "Gallo" che calcia forte sul primo palo e supera Bardi. A pochi minuti dalla fine, Spinaccè firma la rete del pareggio dei lombardi.
Shpendi risponde all'eurogol di Rispoli
Finisce 1-1 al Druso tra Sudtirol e Cesena. Gli altoatesini passano al 23' con Rispoli, che su assist di Tronchin lascia partire un destro dal limite che si infila all’incrocio. Il pareggio romagnolo arriva poco dopo l'ora di gioco con Cristian Shpendi, che taglia sul primo palo e batte Plizzari da due passi sul cross da destra di Bisoli: rete convalidata dopo un lungo controllo al VAR e settimo gol in campionato per l’attaccante del Cesena.
Catanzaro-Padova 1-1, al Ferraris il derby Samp-Entella
Al Ceravolo Catanzaro-Padova finisce 1-1 con reti di Dorval al 27' e Varas al 66'. Secondo risulato utile consecutivo per Mignani, terzo per Calabro. Dalle 19:30 si gioca Sampdoria-Virtus Entella. Mandato in archivio il sabato del torneo cadetto, si torna in campo domani, domenica primo novembre. Si parte alle 15 con Arezzo-Ascoli, Avellino-Pisa ed Empoli-Juve Stabia, alle 17:15 Verona-Carrarese, alle 19:30 Palermo-Vicenza, che chiuderà il turno.
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