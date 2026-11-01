Dove vedere Empoli-Juve Stabia in tv? Dazn o Prime Video, orario

Prosegue la decima giornata della regular season 2026/27 . L'Empoli, quattro sconfitte nelle ultime cinque partite e in piena zona retrocessione, in casa ospita la Juve Stabia, che nel turno infrasettimanale è tornata alla sconfitta dopo due vittorie consecutive.

Empoli-Juve Stabia, l'orario

Calcio d'inizio previsto per le ore 15:00 di oggi, domenica 1 novembre, allo stadio "Castellani" di Empoli, pronto a fare da cornice al confronto tra le squadre di Andreoletti e De Giorgio. Direzione di gara affidata al sig. Madonia della sezione di Palermo.

Dove vedere Empoli-Juve Stabia in diretta tv

Empoli-Juve Stabia sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Prime Video, sul canale LaB Channel. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Empoli-Juve Stabia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Prime Video. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.