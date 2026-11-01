Dove vedere Palermo-Vicenza in tv? Dazn o Prime Video, orario
La decima giornata della regular season 2026/27 si chiude al "Barbera". Il Palermo di Inzaghi, capolista e reduce dal pirotecnico 3-3 di mercoledì contro il Pisa in trasferta, davanti al proprio pubblico ospita il Vicenza di Gallo. I biancorossi nell'ultima sfida hanno perso per 2-1 in casa contro il Modena.
Palermo-Vicenza, l'orario
Calcio d'inizio previsto per le ore 15:00 di oggi, domenica 1 novembre, allo stadio "Barbera" di Palermo, pronto a fare da cornice al confronto tra le squadre di Inzaghi e Gallo. Direzione di gara affidata al sig. Arena della sezione di Torre del Greco.
Dove Palermo-Vicenza in diretta tv
Palermo-Vicenza sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Prime Video, sul canale LaB Channel. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Palermo-Vicenza, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN e Prime Video. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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