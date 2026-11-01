Colpo Avellino contro il Pisa. Di Nardo non basta alla Juve Stabia, pari a Empoli

L’ Avellino ritrova la vittoria nel momento in cui gli serviva di più. Al Partenio-Lombardi la squadra di Alessandro Nesta batte 2-0 il Pisa nella decima giornata di Serie B. I biancoverdi ritrovano la vittoria dopo aver totalizzato due punti nelle ultime tre partite e raggiungono in classifica gli uomini di Bianco al quinto posto. Di Maggio sblocca il risultato al 26' e all'ora di gioco Russo trova il raddoppio su assist di Palumbo e chiude di fatto la partita.

Arezzo-Ascoli senza gol, a Empoli pari spettacolo

Al Comunale di Arezzo finisce 0-0 sotto la pioggia. L’Ascoli di Tomei non riesce a conquistare la terza vittoria consecutiva. Toscani che hanno avuto le occasioni più importanti della partita: Arena ha colpito un palo esterno, Vitale ha salvato sulla linea il colpo di testa di Ionita e ancora il portiere ospite ha respinto sulla conclusione pericolosa di Tavernelli. Finisce 2-2 tra Empoli e Juve Stabia. Al 33' gli stabiesi passano in vantaggio con Di Nardo, rapido a sfruttare una mischia nata da una punizione di Maistro. Prima dell’intervallo i toscani ribaltano il risultato: prima Popov segna sulla respinta di Vukovic, poi Saporiti stoppa di petto al limite e calcia in mezza rovesciata, senza possibilità per il portiere. Nella ripresa, al 59', la Juve Stabia pareggia: ancora Di Nardo firma la sua doppietta deviando un sinistro a giro di Maistro.

Serie B, il programma della domenica

La decima giornata del campionato di Serie B si chiuderà con le sfide della serata: prima alle 17:15 in campo Verona-Carrarese, poi alle 19:30 la sfida tra la capolista Palermo e il Vicenza.