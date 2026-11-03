Il giudice sportivo di Serie B ha fermato due giocatori per un turno 

Decisioni prese. Il giudice sportivo di Serie B, Emilio Battaglia, ha squalificato due giocatori in relazione alle partite della decima giornata di campionato: si tratta di Manuel Cicconi della Sampdoria e Giovanni Giunti del Padova, che erano diffidati e staranno entrambi fermi per una giornata. Cicconi salterà la sfida contro la Carrarese in trasferta, mentre Giunti non potrà scendere in campo nella gara casalinga contro l'Empoli. Entrambi ritornerranno a disposizione per la dodicesima giornata del campionato cadetto.