Il giudice sportivo di Serie B ha fermato due giocatori per un turno
Decisioni prese. Il giudice sportivo di Serie B, Emilio Battaglia, ha squalificato due giocatori in relazione alle partite della decima giornata di campionato: si tratta di Manuel Cicconi della Sampdoria e Giovanni Giunti del Padova, che erano diffidati e staranno entrambi fermi per una giornata. Cicconi salterà la sfida contro la Carrarese in trasferta, mentre Giunti non potrà scendere in campo nella gara casalinga contro l'Empoli. Entrambi ritornerranno a disposizione per la dodicesima giornata del campionato cadetto.
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