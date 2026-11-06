Dove vedere Ascoli-Palermo in tv? Dazn o Prime Video, orario
Grande atmosfera allo stadio "Cino e Lillo Del Duca", dove sono attesi circa 15mila spettatori per Ascoli-Palermo, anticipo dell'undicesima giornata del campionato di Serie B. Picchio imbattuto tra le mura amiche dal 23 novembre 2025, mentre i rosanero non hanno mai perso in questa stagione, collezionando appena due pareggi contro Avellino (1-1) e Pisa (3-3). Filippo Inzaghi non vuole interrompere la propria corsa verso la promozione diretta.
Ascoli-Palermo, l'orario
La prima partita del weekend di Serie B andrà in scena oggi, venerdì 6 novembre, alle ore 20:30 allo stadio "Cino e Lillo del Duca". Arbitrerà l'incontro il sig. Antonio Rapuano della sezione di Rimini.
Dove vedere Ascoli-Palermo in diretta tv
Ascoli-Palermo sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Prime Video, sul canale LaB Channel. È possibile attivare le app di DAZN e Prime Video su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Ascoli-Palermo, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN e Prime Video. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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