Inzaghi: "C'è gente che ci vuole male..."

Ascoli-Palermo finisce con un bel pari: Ranocchia risponde all'ex Brunori

Nell'anticipo dell'undicesima giornata di Serie B, si chiude senza vincitori né vinti lo scontro al vertice dello stadio Del Duca
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2 min

Pubblicato il 06.11.2026, 22:51

Serie BascoliPalermo

L'undicesima giornata di Serie B si è aperta con il bg-match dello stadio Del Duca tra Ascoli e Palermo. Al Del Duca finisce in parità dopo una partita giocata a viso aperto e che lascia invariata la classifica di entrambe le squadre. Ecco come è andata.

Serie B, la classifica

Ranocchia risponde al grande Brunori

Spinti da un pubblico da Serie A sono i marchigiani di Francesco Tomei a imprimere ritmo ad una partita comunque tattica. Un atteggiamento ripagato dal gol del vantaggio, segnato neanche a dirlo da Brunori, il grande ex dell'incontro, che non può sbagliare sull'assist al bacio di Guiebre e che poi non esulta, mentre lo stadio intero impazzisce.

La squadra di Pippo Inzaghi fatica a reagire, ma esce fuori alla distanza, trovando il pareggio con Ranocchia e cercando fino all'ultimo di ribaltare definitivamente il risultato. Senza fortuna, né precisione.

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