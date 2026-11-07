Dove vedere Benevento-Avellino in tv? Dazn o Prime Video, orario

Benevento-Avellino , è il giorno del derby dei liquori. Al "Vigorito" si affrontano i sanniti di Antonio Floro Flores e gli irpini di Alessandro Nesta , appaiati in classifica a quota 15 dopo 10 giornate di campionato. Giallorossi reduci dal ko di Cremona, che ha interrotto una striscia positiva caratterizzata da quattro vittorie e due pareggi, mentre gli ospiti arrivano dall'importante successo interno con il Pisa di Paolo Bianco. Sarà partita vera, all'alba della nuova sosta dedicata alle nazionali.

Benevento-Avellino, l'orario del derby

Il derby campano si disputerà oggi, sabato 7 novembre, alle ore 19:30 allo stadio "Ciro Vigorito", teatro del confronto tra Floro Flores e Nesta. Designazione arbitrale a cinque stelle per l'occasione: dirigerà l'incontro il sig. Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, reduce da AEK Atene-Real Madrid in Champions League. Trasferta vietata ai residenti nella provincia di Avellino.

Dove vedere Benevento-Avellino in diretta tv

Benevento-Avellino sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Prime Video, sul canale LaB Channel. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Benevento-Avellino, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Prime Video. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.