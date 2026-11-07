Dove vedere Cesena-Catanzaro in tv? Dazn o Prime Video, orario
Prima di lasciare spazio alla sosta per le nazionali, il Catanzaro di Michele Mignani fa visita al Cesena di Alino Diamanti in occasione dell'undicesima giornata del campionato di Serie B. L'ex tecnico del Bari va a caccia della prima vittoria sulla panchina calabrese, mentre i romagnoli vogliono provare a riagganciare la zona playoff.
Cesena-Catanzaro, l'orario
Il match di Serie B andrà in scena oggi, sabato 7 novembre, alle ore 15 all'Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena. Dirigerà l'incontro il sig. Di Loreto della sezione di Terni.
Dove vedere Cesena-Catanzaro in diretta tv
Cesena-Catanzaro sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Prime Video, sul canale LaB Channel. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Cesena-Catanzaro, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN e Prime Video. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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