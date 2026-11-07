Dove vedere Juve Stabia-Arezzo in tv? Dazn o Prime Video, orario
L'undicesima giornata di Serie B mette di fronte la Juve Stabia di Pietro De Giorgio e l'Arezzo di Cristian Bucchi, pronte a sfidarsi allo stadio "Romeo Menti" di Castellammare. Vespe reduci dal pirotecnico pareggio di Empoli contro la formazione allenata da Andreoletti, mentre i toscani arrivano dal pareggio a reti bianche con l'Ascoli di Tomei. "È uno scontro salvezza", parola di Bucchi alla vigilia.
Juve Stabia-Arezzo, l'orario
Il confronto tra De Giorgio e Bucchi andrà in scena oggi, sabato 7 novembre, alle ore 15 allo stadio "Romeo Menti" di Castellammare di Stabia. Direzione di gara affidata al sig. Edoardo Mazzoni della sezione di Prato.
Dove vedere Juve Stabia-Arezzo in diretta tv
Juve Stabia-Arezzo sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Prime Video, sul canale LaB Channel. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Juve Stabia-Arezzo, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN e Prime Video. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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