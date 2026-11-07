Dove vedere Mantova-Verona in tv? Dazn o Prime Video, orario

Il Mantova ospita l' Hellas Verona in uno scontro diretto nelle zone alte della Serie B. I virgiliani di Francesco Modesto , quarti in classifica, arrivano dal pareggio contro il Modena e vogliono difendere il vantaggio sui gialloblù. La squadra di Marco Baroni , quinta, ha ritrovato slancio con il successo sulla Carrarese e punta all'aggancio in graduatoria, con l'obiettivo promozione sullo sfondo.

Mantova-Verona, l'orario

Fischio d'inizio previsto per le ore 17:15 di oggi, sabato 7 novembre, allo stadio Martelli di Mantova. Direzione di gara affidata al sig. Giuseppe Collu della sezione di Cagliari.

Dove vedere Mantova-Verona in diretta tv

Mantova-Verona sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e su LaB Channel, il canale ufficiale della Lega B disponibile attraverso Prime Video e OneFootball. L'app di DAZN può essere attivata su smart tv, nella sezione dedicata di Sky Q e sui televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, Xbox, Amazon Fire Stick e TIMVISION Box. Per seguire la partita su LaB Channel occorre invece accedere a Prime Video o a OneFootball con il relativo abbonamento o pass.

Mantova-Verona, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Prime Video e OneFootball. Le applicazioni sono scaricabili gratuitamente da App Store e Play Store e consentono la visione su smartphone e tablet dopo l'accesso con le credenziali dell'abbonamento. Su DAZN la gara è disponibile anche da browser su computer; attraverso Prime Video e OneFootball è invece necessario selezionare LaB Channel. Potrete seguire la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.