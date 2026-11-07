La Juve Stabia piega l'Arezzo, il Cesena di misura sul Catanzaro nel sabato di Serie B
Dopo l'1-1 nell'anticipo tra Ascoli e Palermo, la l'undicesima giornata di Serie B entra nel vivo con i match del sabato. La Juve Stabia piega 1-0 l'Arezzo al Menti grazie a una rete di Sibilli al 2' e si allontana dalla zona retrocessione. Pisa bloccato sul 2-2 alla Cetilar Arena dal Südtirol: sblocca Tramoni al 26', pareggia Vasic al 33'; Leris riporta avanti i padroni di casa al 73', ma lo stesso Vasic firma la doppietta personale al 76' prima di essere espulso all'89' per un fallo su Leris.
Diamanti sale in classifica con il suo Cesena, Padova-Empoli 2-2
Pareggio con quattro gol anche in Padova-Empoli. Apre le danze Artistico al 14', Ceesay patta i conti al 30', ma ci pensa Pastina al 36' a mandare i biancoscudati al riposo in vantaggio di un gol. Terza vittoria stagionale e terzo risultato utile consecutivo per il Cesena di Diamanti: 1-0 contro il Catanzaro dell'ex tecnico dei bianconeri Mignani. All'Orogel Stadium Dino Manuzzi decide un gol di Gelli all'83'.
Altre due partite in programma nel sabato di Serie B
Il sabato di Serie B prosegue con altre due partite: dalle 17:15 Mantova-Verona, dalle 19:30 derby campano al Vigorito: Benevento-Avellino.
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