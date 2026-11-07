Floro-Nesta, un derby che vale

Un derby che vale! Al di là del risultato finale, che evidentemente va stretto a Floro Flores e innervosisce un po’ Nesta nel dopo gara, l’atteggiamento propositivo del Benevento avrebbe meritato un esito differente. Senza le consuete disattenzioni difensive, però, che ancora una volta negano alla Strega un successo pieno contro un Avellino, tuttavia, organizzato e maggiormente speculativo, che trova un gol abbastanza fortuito, ma cercato e difeso con estrema caparbietà. Certo, dagli irpini ci si potrebbe aspettare qualcosa di più, considerando gli investimenti effettuati dalla proprietà. Ma non è ancora tempo di giudizi definitivi. Frequentare stabilmente il perimetro playoff, del resto, non era affatto scontato per entrambe le contendenti scese in campo al “Ciro Vigorito”, sotto una fastidiosa pioggia battente che ha disturbato non poco lo sviluppo del gioco, inducendo anche a qualche errore di troppo. Più Benevento ai punti, dunque, per il gioco espresso. Ma questo pareggio vale molto in prospettiva pure per la formazione di Nesta. Anche lui, come Floro Flores, è convinto della possibilità che la sua squadra possa resistere nella bagarre promozione sino alla fine. Con il Palermo di Inzaghi che sta disputando un campionato a sé e con più di una delle annunciate protagoniste che continua a muoversi macchinosamente, questa prospettiva non è poi così trascurabile, tanto per la matricola sannita quanto per i biancoverdi. Soffre, infatti, ancora il Pisa di Bianco, rimontato due volte all’Arena Garibaldi dallo spigoloso Südtirol di Possanzini. Rallenta l’Hellas Verona di Baroni, fermato sul pari dal Mantova di Modesto dopo due successi consecutivi che avevano cancellato qualche inattesa battuta a vuoto. Ed è proprio questo quadro di risultati a dare ulteriore valore al derby campano. Senza dimenticare che siamo appena all’11ª giornata e che bisogna soprattutto valutare se si è diventati squadra, evitando di farsi condizionare esclusivamente dalla classifica o da rivalità ancestrali. Insomma, i conti alla fine. Nel frattempo, meglio tenersi stretto questo pari che vale!