Dove vedere Carrarese-Sampdoria in tv? Dazn o Prime Video, orario
Carrarese-Sampdoria, palla al centro per la gara valida per l'undicesima giornata di Serie B. I gialloazzurri di Pagliuca sono reduci dalla sconfitta in trasferta contro il Verona (3-0). I blucerchiati di D'Angelo dal successo al Ferraris contro la Virtus Entella (2-0). In palio punti pesanti in chiave salvezza con i toscani che si presentano allo scontro diretto con due punti di vantaggio in classifica sui liguri.
Carrarese-Sampdoria, l'orario
Carrarese-Sampdoria è in programma oggi, domenica 8 novembre, alle ore 17:15, allo stadio Dei Marmi di Carrara. Direzione di gara affidata a Davide Di Marco della sezione AIA di Ciampiono, coadiuvato dagli assistenti di linea Luciani e Di Giacinto. Quarto uomo Ferrieri Caputi. Al VAR Pronter. AVAR Santoro.
Dove vedere Carrarese-Sampdoria in diretta tv
Carrarese-Sampdoria sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Prime Video, sul canale LaB Channel. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Carrarese-Sampdoria, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN e Prime Video. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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