Dove vedere Carrarese-Sampdoria in tv? Dazn o Prime Video, orario

Carrarese-Sampdoria, l'orario

Carrarese-Sampdoria è in programma oggi, domenica 8 novembre, alle ore 17:15, allo stadio Dei Marmi di Carrara. Direzione di gara affidata a Davide Di Marco della sezione AIA di Ciampiono, coadiuvato dagli assistenti di linea Luciani e Di Giacinto. Quarto uomo Ferrieri Caputi. Al VAR Pronter. AVAR Santoro.

Dove vedere Carrarese-Sampdoria in diretta tv

Carrarese-Sampdoria sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Prime Video, sul canale LaB Channel. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Carrarese-Sampdoria, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Prime Video. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.