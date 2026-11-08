Il Modena è secondo in solitaria: battuta la Virtus Entella, Galloppa a -4 dal Palermo capolista
Secondo in solitaria, a +3 dall'Ascoli terzo e a -4 dalla capolista Palermo: terza vittoria nelle ultime quattro partite e quarto risultato utile di fila per il Modena di Galloppa, che passa 2-0 a Chiavari contro la Virtus Entella. A decidere il match, valido per l'undicesima giornata di Serie B è una doppietta dello scatenato Montevago, a bersaglio al 6' e al 10', che da ex non esulta. In avvio di ripresa espulso il tecnico dei liguri Chiappella. All'89' cartellino rosso anche per Tiritiello per fallo su Santoro, costretto a lasciare il campo per infortunio.
La domenica di Serie B prosegue con Carrarese-Sampdoria e Vicenza-Cremonese
La domenica di Serie B prosegue con altre due partite, che sanciranno la conclusione del turno iniziato venerdì scorso con Ascoli-Palermo 1-1 e proseguito ieri con altre sei partite. E dunque, sotto con Carrarese-Sampdoria (ore 17:15) e Vicenza-Cremonese (ore 19:15).
Serie B, quando si torna in campo per la dodicesima giornata
Dopo la sosta si ripartirà con la dodicesima giornata: i match sono in programma tra venerdì 20 novembre (si ripartirà con l'anticipo Verona-Cesena) e domenica 22 novembre.
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