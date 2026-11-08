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Il Modena è secondo in solitaria: battuta la Virtus Entella, Galloppa a -4 dal Palermo capolista

Terza vittoria nelle ultime quattro partite per i gialloblù: decide una doppietta dell'ex Montevago, espulso Tiritiello all'87'
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2 min

Pubblicato il 08.11.2026, 17:00

Serie B

Secondo in solitaria, a +3 dall'Ascoli terzo e a -4 dalla capolista Palermo: terza vittoria nelle ultime quattro partite e quarto risultato utile di fila per il Modena di Galloppa, che passa 2-0 a Chiavari contro la Virtus Entella. A decidere il match, valido per l'undicesima giornata di Serie B è una doppietta dello scatenato Montevago, a bersaglio al 6' e al 10', che da ex non esulta. In avvio di ripresa espulso il tecnico dei liguri Chiappella. All'89' cartellino rosso anche per Tiritiello per fallo su Santoro, costretto a lasciare il campo per infortunio.

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