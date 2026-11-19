Empoli-Pisa aperta ai tifosi ospiti, ma solo se in possesso della Fidelity Card . L'Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive non ha optato per la trasferta libera in vista del derby toscano valido per la 12esima giornata del campionato di Serie B , pronto a ripartire dopo questa sosta dedicata alle nazionali. Una decisione che ha alimentato il malcontento e la delusione all'interno della tifoseria pisana, spesso costretta a non seguire i propri beniamini in questo avvio di stagione lontano dall'Arena Garibaldi. Infatti, non avendo mai aderito (per scelta) a programmi di fidelizzazione della società nerazzurra, il tifo organizzato del Pisa resterà "escluso" anche dal sentitissimo confronto con i rivali empolesi.

Empoli-Pisa, le società si uniscono contro il divieto di trasferta ai tifosi nerazzurri

Una decisione annunciata, ma mal digerita da ambo le società. Empoli e Pisa, dopo le indicazioni e le disposizioni delle autorità di pubblica sicurezza, si sono unite attraverso un comunicato ufficiale, nella speranza di poter ribaltare l'orientamento di tale scelta e consentire a tutti di poter assistere al derby, senza limitazioni: "Empoli Football Club e Pisa Sporting Club - scrivono i due club - esprimono profondo rammarico per la decisione adottata in merito alle restrizioni sulla vendita dei tagliandi per la prossima sfida tra le due squadre, in programma sabato al Carlo Castellani Computer Gross Arena.

Ancora una volta, a uscire sconfitti sono il calcio e i suoi tifosi, coloro che ne rappresentano l’essenza e la passione. Un derby che in passato si è disputato più volte all’insegna della correttezza sugli spalti e di un confronto rimasto sempre nei confini del campo vedrà questa volta venire meno la presenza di una delle sue componenti fondamentali.

Si tratta di un provvedimento che, in diverse occasioni, ha già coinvolto entrambi i Club e che priva tanti appassionati della possibilità di seguire e sostenere la propria squadra.

Nel pieno rispetto delle decisioni assunte e consapevoli dell’importanza che la sicurezza riveste, le due società esprimono stupore per alcune delle determinazioni adottate e auspicano che le autorità competenti, a partire dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, possano favorire un maggiore confronto e una più stretta collaborazione, individuando soluzioni condivise anziché ricorrere sistematicamente a provvedimenti restrittivi.

La sicurezza e la partecipazione dei tifosi non devono essere considerate esigenze contrapposte. Il calcio deve continuare a essere vissuto come sport e momento di condivisione: un calcio della gente, che trova nel confronto tra tifoserie, nel rispetto dell’avversario e nella partecipazione allo stadio alcuni dei suoi valori più autentici.

Empoli FC e Pisa SC - si legge nella nota apparsa sui canali ufficiali del club nerazzurro - credono sia importante continuare a lavorare affinché il calcio possa essere vissuto con passione, responsabilità e senso di appartenenza, senza perdere il legame con le persone e con le comunità che lo rendono così speciale. Uno stadio pieno e una curva calorosa, al di là dei colori, non sono un semplice contorno, ma parte integrante dello spettacolo e dell’identità stessa del calcio.

Alla luce di queste considerazioni, pur riconoscendo che la decisione assunta sia il risultato di valutazioni da parte delle autorità competenti e ribadendo che la sicurezza debba sempre essere al primo posto, le due società ritengono che il provvedimento meriti un’ulteriore riflessione e auspicano che possa essere rivalutato".