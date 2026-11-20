Verona-Cesena , palla al centro per la gara valida per la dodicesima giornata di Serie B. Gli scaligeri di Baroni sono reduci dal pareggio a reti bianche in trasferta contro il Mantova (0-0), terzo risultato consecutivo senza subire gol e quinto utile di fila. I bianconeri di Diamanti arrivano invece dalla vittoria contro il Catanzaro (1-0), decisa da Gelli a sette minuti dal novantesimo. In palio punti pesanti per la zona playoff, con il Verona che si presenta alla sfida con una sola lunghezza di vantaggio in classifica sui romagnoli.

Verona-Cesena, l’orario

Verona-Cesena è in programma venerdì 20 novembre 2026, alle ore 20:30, allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Direzione di gara affidata a Simone Galipò della sezione AIA di Firenze, coadiuvato dagli assistenti di linea Belsanti e Djurdjevic. Quarto uomo Manganiello. Al VAR Aureliano. AVAR Rutella.

Dove vedere Verona-Cesena in diretta tv

Verona-Cesena sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, in chiaro previa registrazione, e in co-esclusiva su Prime Video, sul canale LaB Channel. È possibile attivare l’app di DAZN e quella di Prime Video su smart tv compatibili, console di gioco e dispositivi collegati al televisore come Fire TV Stick, Chromecast o Apple TV.

Verona-Cesena, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Prime Video. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Google Play, sono accessibili su smartphone e tablet tramite login con le proprie credenziali. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con aggiornamenti in tempo reale su tutto ciò che succede in campo.