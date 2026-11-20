Dominio Cesena. Diamanti vola con Francesconi e Shpendi: il Verona sbanda al Bentegodi
Tutto facile per il Cesena al Bentegodi: la formazione di Alino Diamanti passa dopo appena sette minuti con Francesconi. Pronti via e il Verona è già costretto a rincorrere, ma la partita prosegue in salita per i padroni di casa che nel secondo tempo affondano. I bianconeri infatti mettono in ghiacciaia la vittoria con il rigore messo a segno da Shpendi. Con questa vittoria il Cesena piomba in zona playoff scavalcando proprio i veneti.
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