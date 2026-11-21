Testa-coda al "Ceravolo", dove il Palermo di Filippo Inzaghi fa visita al Catanzaro di Michele Mignani, in occasione della sfida valida per la 12esima giornata del campionato di Serie B . Archiviata l'ultima sosta per le nazionali del 2026, le squadre si preparano ad affrontare il secondo tour de force della stagione, con sei gare in ventidue giorni, da qui al 13 dicembre. Poi, il rush finale dell'anno solare e del girone d'andata.

Catanzaro-Palermo, l'orario

Calcio d'inizio previsto per le ore 17:15 di oggi, sabato 21 novembre, allo stadio "Nicola Ceravolo" di Catanzaro, dove la squadra di Michele Mignani ospiterà il Palermo di Filippo Inzaghi. L'arbitro dell'incontro sarà il sig. Ermanno Feliciani della sezione AIA di Teramo.

Dove vedere Catanzaro-Palermo in diretta tv

Catanzaro-Palermo sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Prime Video, sul canale LaB Channel. È possibile attivare le app di DAZN e Prime Video su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Catanzaro-Palermo, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Prime Video. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.