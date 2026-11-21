Sampdoria-Benevento, l’orario

Sampdoria-Benevento è in programma sabato 21 novembre 2026, alle ore 15:00, allo stadio "Ferraris" di Genova. Direzione di gara affidata a Tremolada della sezione di Monza.

Dove vedere Sampdoria-Benevento in diretta tv

Sampdoria-Benevento sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Prime Video, sul canale LaB Channel. È possibile attivare l’app di DAZN e quella di Prime Video su smart tv compatibili, console di gioco e dispositivi collegati al televisore come Fire TV Stick, Chromecast o Apple TV.

Sampdoria-Benevento, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Prime Video. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Google Play, sono accessibili su smartphone e tablet tramite login con le proprie credenziali. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con aggiornamenti in tempo reale su tutto ciò che succede in campo.