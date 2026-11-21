Dove vedere Sampdoria-Benevento in tv? Dazn o Prime Video, orario
Al via il sabato della dodicesima giornata di Serie B. Dopo la vittoria del Cesena sul campo del Verona nell'anticipo del venerdì, la giornata di oggi inizierà a Marassi, con la Sampdoria di D'Angelo, reduce da due successi consecutivi, che ospiterà il Benevento di Floro Flores, a secco di vittorie da tre turni.
Sampdoria-Benevento, l’orario
Sampdoria-Benevento è in programma sabato 21 novembre 2026, alle ore 15:00, allo stadio "Ferraris" di Genova. Direzione di gara affidata a Tremolada della sezione di Monza.
Dove vedere Sampdoria-Benevento in diretta tv
Sampdoria-Benevento sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Prime Video, sul canale LaB Channel. È possibile attivare l’app di DAZN e quella di Prime Video su smart tv compatibili, console di gioco e dispositivi collegati al televisore come Fire TV Stick, Chromecast o Apple TV.
Sampdoria-Benevento, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN e Prime Video. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Google Play, sono accessibili su smartphone e tablet tramite login con le proprie credenziali. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con aggiornamenti in tempo reale su tutto ciò che succede in campo.
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